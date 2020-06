Nasce la santa alleanza per il turismo: Perugia-Siena-Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una santa alleanza in nome del turismo: Siena-Firenze-Perugia. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi ha riunito in video conferenza gli assessori a commercio, turismo e cultura del Comune di Perugia Clara Pastorelli Gabriele Giottoli e Leonardo Varasano e poi Federalberghi, Confcommercio, il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Marco Pierini ed Eike Schmidt direttore della Galleria degli Uffizi.La riunione è servita per dare il via ad una promozione turistica ad hoc per le città di Siena, Firenze e Perugia: con Romizi già vi erano già stati avviati altri colloqui. Ora verranno creati dei tavoli operativi fra tutti i soggetti coinvolti, gli assessori svolgeranno un ruolo di regia, le associazioni di categoria lavoreranno in sinergia con i Comuni perdare forza al progetto e i responsabili dei musei delle città coinvolte da oggi saranno in diretto contatto, il tutto per formulare e valorizzare dei pacchetti di offerta competitivi da proporre ai turisti al fine di migliorare l'appeal di queste tre destinazioni e soprattutto con lo scopo di allungare la permanenza dei turisti nei territori, creando una vera e propria asse turistica Siena-Firenze- Perugia.