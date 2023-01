Nasce a Orvieto il "Club amici della stampa". Giornalismo e comunicazione al centro delle attività

Nasce a Orvieto il "Club degli amici della stampa", un'associazione che si occuperà di informazione e molto altro. La realtà associativa della città si arricchisce di un nuovo sodalizio che intende giocare un ruolo di primo piano nella vita sociale e culturale della comunità, ponendo i temi del giornalismo e della comunicazione al centro della propria attività, ma con la volontà di occuparsi anche di altri argomenti di interesse pubblico. E' il "Club amici della stampa".

L'associazione sarà presieduta dal giornalista Alessandro Maria Li Donni, eletto dal comitato promotore del club, formato oltre che allo stesso Li Donni, dai giornalisti Monica Riccio, Sara Simonetti, Davide Pompei e Claudio Lattanzi.

«Il club amici della stampa - dice Li Donni - nasce dall'esigenza di approfondire questioni collegate al giornalismo, ma l'obiettivo ambizioso è quello di rappresentare anche un'occasione di stimolo e di crescità della città intesa nel suo complesso, favorendo un dialogo costruttivo con il maggior numero possibili di soggetti, privati o associazion che siano, intessati a fornire un loro contributo al miglioramento culturale, sociale ed economico di Orvieto e degli orvietani. Organizzazione di dibattiti pubblici, approfondimenti su questioni di interesse pubblico e di attualità, ma anche discussioni sulle nuove sfide della comunicazione e della professione, ideazione e gestione di eventi, ma senza trascurare appuntamenti ricreativi e di sano svago. Questi alcuni degli ambiti di cui il club intende occuparsi, con l'idea di divenire presto un punto di riferimento per chi vuole dare un contributo in un contesto pluralistico e aperto ad ogni stimolo costruttivo».

«Il club avvierà un tesseramento già a fine gennaio - dice il presidente - il nostro appello ad unirsi a noi è rivolto non solo a chi lavora nel settore dell'informazione, ma anche a tutti coloro che credono nell'impegno civile, nella forza del dialogo e nel confronto delle idee come elementi fondamentali per far scaturire nuove energie e occasioni di crescita a favore della comunità orvietana in un clima di collaborazione e condivisione con tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra comunità».