Terni, nasce una nuova casa editrice, presentazione in Biblioteca

Martedì 10 maggio alle ore 17.00 presso la Bct - Biblioteca Comunale Terni si parla di sociologia e dintorni con la presentazione della casa editrice ElleÒ e del primo volume della collana Vertigo "Che cos'è la sociologia" a cura di Isabella Corvino dell’Università di Perugia e Vincenzo Del Gaudio dell’ Università degli Studi di Salerno.

Insieme ai due curatori e alla responsabile della casa editrice sarà presente Fabio D’Andrea docente dell’Università di Perugia che ha contribuito con una sua postfazione a questa prima pubblicazione in Italia dei tre saggi di Albion Small. I tre saggi di Albion Small rappresentano una sorta di spioncino, una finestrella aperta sul lavoro del sociologo americano alle prese con il compito di accreditare la sociologia negli Stati Uniti. L'importanza di questi saggi è evidenziata da un lato dalla nascita della Sociologia a Chicago con tutto quello che questo significa per le generazioni successive di sociologi e, dall'altro, dalla formalizzazione di alcuni principi che saranno cari poi all'intero movimento della scuola di Chicago. L'incontro sarà inoltre l'occasione per ufficializzare l'avvio della ricerca socio-economica sugli ultimi 30 anni della città di Terni: “Metamorphosis - da distretto industriale a Comunità Energetica Rinnovabile . Ricerca, Animazione territoriale, Formazione” promossa da Unacasadivetro SB.