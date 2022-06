Nasce "Amerino©", parla alla pancia e ammira il paesaggio il brand per rilanciare il territorio.

Cibo e territorio a braccetto. Presentato il progetto “Amerino. Azioni integrate per la strategia territoriale del cibo del paesaggio amerino”, finanziato dal PSR per l’Umbria 2014 – 2020 Mis. 16.7.1, che punta a definire una strategia di sviluppo territoriale, a cui hanno partecipato gli undici comuni del comprensorio. Amelia come capofila di progetto, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina.

Elemento chiave il cibo. Obiettivo, la costruzione del brand “Amerino©” quale volano del territorio, attraverso la cooperazione di soggetti pubblici e privati.

Diversi gli assi di intervento:

l’innovazione delle infrastrutture amministrative, delle infrastrutture digitali, con la creazione di una “piazza virtuale” dove possono avvenire una serie di incontri, delle modalità del racconto, con un ripensamento della narrazione delle qualità del luogo secondo le logiche contemporanee.

Il tutto, racchiuso nella creazione e valorizzazione del brand “Amerino©”, al quale verrà associata un'identità visiva che sarà utilizzata per la campagna di marketing e comunicazione, al fine di promuovere le eccellenze identitarie di questo territorio, in ambito enogastronomico, culturale, paesaggistico, artistico e folcloristico.

«Le politiche regionali -ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei- devono essere la cornice di progetti come quello che oggi viene presentato. Siamo una regione piccola, quindi quello che viene rappresentato e raccontato dai vari progetti come questo dell’Amerino, in linea con il progetto regionale, che stiamo portando avanti ormai da circa due anni e che sta già portando importanti risultati a livello di visibilità e presenze turistiche, avrà una sua sempre più ampia cassa di risonanza, pur mantenendo la propria identità. È molto importante l’operazione di inclusione del progetto Amerino, a partire dalle Amministrazioni, alle imprese ed ai cittadini, perché proprio come per il brand Umbria, la consapevolezza di chi vive nei territori, il sentimento di appartenenza e di coscienza di quello che il territorio stesso può offrire, nella sua poliedricità, sono la base per la buona riuscita degli intenti di progetto».

«Questo progetto – commenta Laura Pernazza, Sindaco del Comune di Amelia e Presidente della Provincia di Terni - rappresenta per tutti i comuni dell’Amerino una prima grande occasione per attuare strategie condivise di valorizzazione di un comparto territoriale che è da sempre caratterizzato da un’identità comune. L’idea che stiamo proponendo trova nel cibo un elemento chiave, che si lega a molteplici sfide della contemporaneità. Partiamo da una visione politica che pone al centro un nuovo ruolo dei Comuni per ricostruire le relazioni, in primo luogo all’interno della comunità, per promuovere una reale attribuzione di valore al paesaggio che ci circonda, per chi lo cura, quali sono i nostri produttori, nonché alle eccellenze che la nostra terra e il lavoro producono. Il cibo è un elemento rappresentativo, è un punto di unione, è un’esigenza, ma anche una grande opportunità che si propone come una delle sfide della contemporaneità per una reale valorizzazione del paesaggio. In particolare la nostra Amministrazione si è fatta promotrice di tale proposta anche in virtù del nostro Piano Regolatore, basato in modo innovativo sul cibo».