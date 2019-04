Narniadventures: un parco urbano nel sottosuolo del Centro Storico

NARNI Un parco urbano in piena regola, adoperando una cisterna medievale per le acque: è questo il "miracolo" che a Narni è stato inaugurato stamattina: giochi con l'acqua, ponti tibetani, carrucole che trasportano, pareti verticali, Il tutto condito da una illuminazione perfetta che fa ricordare i film di Indiana Jones. E' Narniadventures, bella idea che ha già avuto successo ed apprezzamento sin dal primo momento. Rimarrà aperta per i week end e su prenotazione da parte delle scuole: lì si potrà studiare l'intero ciclo delle acque e la sua importanza. A tagliare il nastro ci ha pensato Francesco De Rebotti insieme a Roberto Nini che è il patron dell'intera iniziativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA