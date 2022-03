Narnia Festival, debutta a Terni l'edizione Spring con il “Concerto per la Pace”

TERNI - Nasce l’edizione Spring del Narnia Festival, kermesse di arte e musica che dal 2012, d’estate, propone spettacoli di artisti di fama mondiale e il meglio della didattica a livello internazionale, con la direzione artistica di Cristiana Pegoraro e la direzione musicale di Lorenzo Porzio. Un festival in più. In primavera. Che va ad arricchire l’offerta culturale del territorio di Terni, Narni e Amelia.

“Narnia Festival Spring” debutta giovedì 31 marzo a Terni, in cattedrale (alle ore 21), con il “Concerto per la Pace”, che sarà introdotto da una riflessione del vescovo Francesco Soddu. Al pianoforte ci sarà Cristiana Pegoraro, rientrata da poche ore in Italia dopo una tournée negli States, che si esibirà insieme all'Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Elena Casella.

«L’evento - spiega Cristiana Pegoraro - organizzato in collaborazione con la Finzi Academy, si ripropone di scoprire, riscoprire e incentivare le opere di quegli artisti che per motivi politici, religiosi o razziali non hanno potuto esprimere il proprio talento, o hanno dovuto abbandonare la terra natia per comunicare con la propria arte un pensiero libero». La pianista stellare ritorna in Umbria, dove era rimasta per tutta la durata della pandemia, proprio per lanciare il Narnia Festival Spring. «E' sempre una grande emozione inaugurare una nuova edizione». Cristiana Pegoraro, l'anima e la direttrice artistica di tutto, è euforica. «Abbiamo trascorso un periodo molto difficile, ma la bellezza dell’arte ci può aiutare ad andare avanti, sostenendoci nei momenti bui». Ecco perché un festival a primavera. «Perché la primavera è rinascita» – afferma.

«Ho suonato alla Carnegie Hall di New York appena due giorni fa – racconta – e dopo due anni di assenza da quel palco prestigioso». Cristiana vive a New York da 29 anni. E anche se Manhattan è ormai casa sua, il suo amore per l’Umbria, dove è nata e si è formata, non la tiene lontana da Terni a lungo. E infatti, eccola. «Più forte di prima», come dice lei. Per inaugurare, in duomo, una rassegna che spazia dalla classica al jazz, dal barocco al funk e allo swing, come è nelle corde del Narnia Festival. Sette concerti e spettacoli in dieci giorni. A Terni, Narni e Amelia. Il secondo appuntamento sarà venerdì primo aprile al teatro Manini di Narni (ore 21), dove andrà in scena il concerto “Serenate: Amore, Musica, Parole”. Sul palco l’International String Orchestra diretta dal Maestro Lorenzo Porzio (musiche di Mozart, Elgar, Porzio) con l’attrice Claudia Natale, anche in veste di autrice dei testi. Sabato 2, alla Rocca Albornoz di Narni (ore 19), “The Hammond Experience” from Jazz to Funk, con Patrizio Destriere ai sax, Claudio D’Amato all’organo Hammond, Fabiano Giovannelli alla Batteria. Domenica 3 aprile si torna al Manini, alle 18, per assistere a “Casa: pianeta Terra”, con Maria Rosaria Omaggio, Cristiana Pegoraro, Oscar Bonelli (polistrumentista), Mino La Franca (visual artist). Venerdì 8, a Santa Maria Impensole di Narni, alle ore 21, il concerto “Note e Meditazioni a Lume di Candela” con visita privata alla chiesa del XII secolo: la musica barocca al violino di Asako Takeuchi Arceci sarà accompagnata da letture dalle “Meditazioni” di Marco Aurelio a cura di Francesco Agnetti. Sabato 9 aprile si potrà assistere a “Tu vuo’ fa l’Americano”, con il “Conosci Mia Cugina? 4tet”: Federica D'Andrea (voce), Davide Annecchiarico (pianoforte), Giuseppe Civiletti (contrabbasso), Fabiano Giovannelli (batteria), alla Rocca Albornoz (ore19). Uno swing show a trecentosessanta gradi, una macchina del tempo che fa rivivere il sound degli anni Quaranta e Cinquanta a cui seguirà una cena a tema.

Conclude il cartellone il concerto "Corde Brasiliane" dei chitarristi Gianluca Persichetti e Massimo Aureli a Palazzo Petrignani di Amelia, domenica 10 aprile alle ore 18.

