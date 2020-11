Narni: il virus non molla. Centoquaranta tre positivi, otto in terapia intensiva

Situazione altalenante a Narni sul fronte del virus. Ecco che a dieci nuovi positivi rispondono tredici cittadini che sono guariti e sono potuti ritornare al loro lavoro.

Dice il Sindaco Francesco De Rebotti, che monitora ora per ora l’andamento della pandemia: “La situazione appena aggiornata è quindi di cento quarantatré casi totali di positività di cui sedici ospedalizzati, di questi la metà risultano trattati in terapia intensiva, uno meno di ieri.

Si è registrato un caso di positività che ha comportato la chiusura per sanificazione del plesso della scuola primaria "Castellani" di Santa Lucia nei giorni 6 e 7 novembre, in attesa delle disposizioni della Usl sugli isolamenti domiciliari fiduciari da applicare. Gli scolari torneranno in classe il prossimo lunedì 9 novembre.

Dal mio approfondimento, abbiamo trentatré cluster familiari, due in meno, a cui sono riconducibili settantacinque casi di positività, che comprendono diversi dei casi più critici.

