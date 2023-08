Narni, viaggio nel Medioevo: laboratori, conferenze e spettacoli

IL FESTIVAL

NARNI Narni viaggia nel tempo, destinazione Festival delle Arti del Medioevo. Filo conduttore dell'edizione 2023, "Storie dall'acqua e dalla terra". Da oggi fino al 3 settembre laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi gastronomici animeranno il centro storico della città per spiegare, e soprattutto mettere in pratica, quelle arti che durante i festeggiamenti per San Giovenale tanto affascinano pubblico e turisti. Una sorta di enciclopedia vivente illustrata che per quattro giorni metterà in mostra tutto quanto è stato finora approfondito e verificato sulla cultura dell'epoca dai vari gruppi di ricerca narnesi. Aperte anche le osterie e i forni dei terzieri, che organizzeranno banchetti medievali con degustazioni a tema. Quattro anche i workshop a ingresso libero che spazieranno dalla sartoria storica, già sold out, al teatro medievale, passando per la danza e la cornamusa, che stanno richiamando iscritti provenienti da tutta l'Umbria, e diverse regioni del centro Italia.

Si parte oggi alle 17.30 in piazza dei Priori con "Chiamata alla Festa". Spettacolo itinerante di e con Stefano de Majo in versione menestrello che, accompagnato dall'Ensemble Histriones Carbij, condurrà il pubblico lungo le vie della città narrando amori, poesie e gesta cavalleresche. Si prosegue alle 18 nella sala ex refettorio di palazzo dei Priori con "Tra uomini e acque: la wetland archaeology tra i laghi reatini e la conca ternana. Fattori ambientali e ragioni storiche sulle dinamiche del popolamento protostorico velino e nerino", conferenza con Carlo Virili, archeologo del dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'università La Sapienza di Roma, che dialogherà con Eleonora Mancini, archeologa e specialista su beni demo-etnoantropologici.

Alle 20,30 in piazza XIII giugno via "A lo convivio de messer Orsini", banchetto medievale in onore di messer Orsini, capitano d'arme e di conquiste. Spettacoli di fuoco, danze, combattimenti, giullari e trampolieri. Evento a pagamento e prenotazione obbligatoria. Alle 21,30 alla loggia di piazza dei Priori Fabio Ronci presenta "Sanktus Gambrinus e il dono della birra", degustazione guidata di birra a cura del produttore Federico Varazi e Giovanni Ridolfi. Fra gli altri appuntamenti da non perdere, sabato 2 settembre, a partire dalle 10 "Viaggio nel Tempo passeggiando nel Medioevo", ricostruzione di un accampamento e di un ambiente medievale a cura della compagnia de la fiera del terziere Santa Maria. Domenica 3 settembre dalle 10.30 alle 23 alla loggia dei Priori "La Fucina delle Arti e dei Mestieri", seminari di arti meccaniche, antichi mestieri e mercato medievale. Dalle 11 alle 20 all'Orto di poca considerazione di palazzo dei Priori Ad Ludum Descendo, giochi per bambini. Per tutta la durata dell'evento, aperto il museo Multimedievale. Per il programma completo www.corsallanello.it



