Narni: Via alle opere di riqualificazione dei giardini di San Bernardo e Donatelli

I due grandi giardini di Narni in attesa di una riqualificazione, avranno una nuova veste a partire da oggi: via quindi ai lavori per far diventare più funzionali e belli i Giardini di san Bernardo nel Centro Storico ed il parco Donatelli a Narni Scalo. Verranno eseguite opere sui giochi, alcuni direttamente rinnovati insieme ad una azione di bonifica dei servizi e delle reti idriche in collaborazione col Sii, in modo da evitare che vi siano delle perdite di acqua, come già avviene al Donatelli. Si soprassederà al rifacimento della fontana, che non ha avuto mai fortuna per i continui travasi di acqua che inondavano tutto il parco. Quell’area verrà trasformata in zona giochi di nuova concezione. In entrambi i casi la programmazione dei cantieri eviterà la chiusura dei giardini ma si eseguiranno le opere settore per settore in modo da evitare un disagio ai giovani ospiti dei parchi.