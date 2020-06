Narni: via al ricordo postumo dei militari prigionieri che dissero “no” al nazismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono ricordati di loro, dei militari italiani che fecero parte di quella che viene chiamata “altra resistenza”, di coloro che non aderirono alle lusinghe dei nazisti e che preferirono morire nei campi di lavoro. Ecco, allora, che un elenco che due consiglieri socialisti Federico Novelli e Claudio Ricci li riporta alla memoria, perchè il consiglio comunale li ricordi adeguatamente al pari di coloro che hanno fatto la resistenza in patria. I loro nomi, quindi:Giovannini Costante e Longevo Vittorio morti in fabbrica e sepolti a Francoforte;Pasqualini Silvio, deceduto a Danzica;Rampiconi Domenico, deceduto a Mulheim An Der Ruhr;Rampiconi Settimio, deceduto a Kapfenberg;Piantoni Umberto, deceduto a Kaltenkirchen.Insieme ai deceduti vanno anche ricordati militari come Ugo D’Ormea, Rolando Riccetti, Grisci, oltre a Montemari, Proietti, Seri Garbini, Mario Cari.Credono, i due consiglieri che una menzione particolare debba essere appuntata al ricordo di Demo Filiberti, anch’esso prigioniero di guerra: conosceva il tedesco, e riuscì così a proteggere e far sopravvivere, decine di prigionieri italiani, in gran parte narnesi anche a fronte di grandi pericoli di vita. È stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana a riconoscimento della sua azione.Per loro, per Filiberti e gli altri, si chiede così gli venga assegnato uno spazio pubblico a ricordo della loro resistenza che li portò al martirio.