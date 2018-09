Narni e Venezia insieme nel nome del condottiero Gattamelata

di Marcello Guerrieri

NARNI Ora si prova anche la carta del grande Condottiero e capitano di ventura, quell’Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, il quale nel Medioevo era così popolare da conquistarsi una grande statua equestre da parte del genio di Donatello nel centro di Padova, vicina alla basilica del Santo, una delle maggiori città della Serenissima: oggi è il giorno della presentazione del progetto che vuole rafforzare questo legame, tra Narni e Venezia, un legame interessato, a dire la verità, perché gli assessori al turismo regionale e comunale umbri, rispettivamente Fabio Paparelli e Lorenzo Lucarelli cercano di far conoscere nella città lagunare, la patria umbra del condottiero narnese, il Gattamelata, appunto, volendo anche sfatare l’irriconoscente leggenda che la vicinanza con il condottiero non porti nemmeno così bene. Alla cerimonia di presentazione, quasi un gemellaggio, sarà presente anche il loro collega assessore al turismo del Comune di Venezia, Paola Mar, e l’amministratore unico di “Vela”, la società di mobilità e di marketing della città di Venezia, Piero Rosa Salva. I due “veneziani” saranno ospiti a Narni per la prossima Corsa all’Anello. L’incontro si terrà nella Saletta dell’Armeria del Palazzo Ducale di Venezia, dove è custodita l’armatura del prode condottiero, Sempre per oggi è prevista in Campo San Maurizio, uno spettacolo del gruppo storico degli Sbandieratori di Narni per ricordare il Gattamelata, per significare che anche alcuni gruppi storici della grande festa narnese si rifanno proprio al condottiero che aveva comandato le milizie della Serenissima in tante battaglie; che per la verità non furono mai vinte e da qui l’aura di leggenda negativa che è stata contrastata dalla sua grande abilità politica, che l’aveva fatto diventare capitano sia con il Papa che con la signoria di Firenze.

Riuscirà ad ottenere il successo sperato l’iniziativa narnese? L’assessore Lucarelli ci spera molto anche in considerazione del grande afflusso, ma i turisti sono sempre tanti a Venezia, che si è registrato nella città lagunare per la Mostra internazionale del Cinema. Il presidio narnese però sarà comunque allestito a Venezia, “ricambiandolo” con altre forme di partecipazione a Narni

