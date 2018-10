Narni: venerdì focus su medicina naturale nella Farmacia Comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ dedicato alla medicina naturale l’incontro fra medici del settore e cittadini in programma venerdì alla farmacia comunale del centro storico. Lo rende noto l’assessore alla sanità, Silvia Tiberti, che ha promosso l’iniziativa insieme ai responsabili della struttura comunale per far conoscere alla cittadinanza le possibilità offerte dai prodotti naturali."Conoscere la medicina naturale" è infatti il titolo della giornata di informazione che sarà tenuta dalla dott.ssa Simona Ganozzi, professionista esperta in medicina integrata, dalle 9 alle 13 nei locali della farmacia in Piazza Cavour. “Un appuntamento utile – dichiara l’assessore Tiberti - per accrescere la consapevolezza sulle numerose potenzialità di cura offerte dalla natura, ad integrazione della medicina ufficiale”. Durante la mattina saranno fornite informazioni sui principali metodi terapeutici che utilizzano rimedi di origine naturale, per uso umano e veterinario, dispensabili dal farmacista sia su prescrizione medica che su consiglio da banco, per un'automedicazione consapevole e responsabile.Il focus sarà soprattutto su fitoterapia e gemmoterapia, medicina omeopatica, omotossicologia e fitoterapia di Bach. I responsabili della farmacia informano che è necessario concordare gli orari rivolgendosi al personale.