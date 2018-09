Narni: un vicolo diventa la sede di un festival popolare

di Marcello Guerrieri

NARNI Hanno iniziato svellendo i sassi del vicolo Belvedere, brutto esempio di manutenzione cittadina: un sasso ne ha tirato via un altro, con le pietre sostituite da arbusti in fiore, per poi costringere il comune a costruirvi le aiuole per proteggere le circa duecento essenze che alla fine si sono trovate ad abbellire Vicolo Belvedere. Ora v’è un nuovo fondo stradale e il tutto è diventato un punto d’attrazione. In mezzo al tripudio delle piante da fine estate, è nato pure un festival, alla seconda edizione, per esaltare l’esperienza, per trovare il modo di divertirsi e fare bella la parte che “compete” della città. Senza chiedere niente al comune, senza patrocini o richieste di contributi. Una volta era la latrina più frequentata dai cani narnesi, adesso qualche padrone riottoso ci passa ancora ma non c’è paragone, perché c’è stata una volontà di fare insieme le cose. L’idea originaria era stata di Ambra, romana, titolare di un ristorante che si era circondata di piante, idea che era stata copiata dagli abitanti che l’avevano trasportate in ogni dove. Il bello dello stare insieme aveva portato l’anno scorso a fare il “Festival delle essenze”, che ebbe un successo strepitoso, con circa mille partecipanti. Ora tutto viene replicato. “Ospite” d’onore sarà la luna con delle installazioni per poterla rimirare adesso che è quasi piena, adesso che ha delle grandi venature di rosso. Si scende nel vicolo attraverso mostre fotografiche per arrivare al grande palco allestito in un giardino privato: barzellette mica improvvisate, da un duo che fa le tournee e poi cantanti d’opera, di musica leggera, con “Guarda che luna” ad iniziare lo spettacolo, ma presenterà anche il napoletano Porfirio, ex comandante di navi, fine dicitore delle opere di Scarpetta. Ovviamente si mangerà ad un prezzo men che politico, solo l’occasione per stare insieme. Il regista indiscusso della kermesse è Samuele Bussoletti, che ha ideato sceneggiature e fil-rouge dello spettacolo: “Si fa per divertirci ma anche per far vedere questo angolo molto bello di città che ora è diventato ancora più bello con tutti questi fiori, con la presenza di tanta gente a fare festa con noi ed insieme a noi”. Il suo braccio destro è Sergio Gatti, factotum: “E’ divertente organizzare pure con un capo esigente come Samuele”. Sì, il vicolo di veste nella sua forma più bella: tra l’altro ben quattro ristoranti vi si affacciano ed ognuno metterà in bella vista i propri aperitivi, le proprie specialità. Il successo del vicolo è però la germinazione della sua idea: in altre parti del centro storico stanno nascendo situazioni analoghe, con i cittadini che in parti particolarmente brutte svellono anch’essi i sassi di una pavimentazione impropria, piantandovi degli arbusti belli e di prospettiva che poi il comune sarà costretto a cingere con una piccola aiuola: in vicolo san Giuseppe per esempio ma anche in Pozzo della comunità ed altri luoghi ancora.

