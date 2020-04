Narni: un sostegno importante per gli studenti universitari. Mille euro di contributi per gli affitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno una buona metà degli iscritti al Corso narnese di laurea in Scienze della investigazione, circa duecentocinquanta, gli studenti universitari che potranno usufruire di un aiuto per pagare gli affitti per risiedere negli appartamenti del centro storico: un aiuto consistente, duecentocinquanta euro al mese, che la Regione dell’Umbria ha intenzione di erogare se il quadro economico delle famiglie degli studenti lo consentiranno. Il contributo sarà esteso per quattro mesi. È un contributo che era stato richiesto dagli organismi degli studenti, che avevano inviato una sorta di “petizione” alla presidenza della Regione, per superare il coronavirus. Tra l’altro questo contributo si rifletterà positivamente anche sull’economia narnese che si “appoggia” in modo consistente sull’università ed i suoi numerosissimi studenti.Va anche ricordato che almeno un centinaio di studenti si trova ancora a Narni, separati dalle loro famiglie sin da marzo scorso. Alcuni di loro hanno anche problemi di sussistenza e si sono rivolti alle strutture di sostegno alimentare.I contributi saranno assegnati agli studenti fuori sede regolarmente iscritti e che sono in possesso di un contratto di affitto regolarmente registrato e che possano dimostrare una contrazione del reddito famigliare. L’Adisu predisporrà a giorni il relativo bando.