Narni, da in escandescenze e si abbassa i pantaloni in via Tuderte: intervengono i carabinieri

Si è calato i pantaloni e così ha camminato per Via Tuderte oggi pomeriggio: il ragazzo era visibilmente alterato, che ha dato in escandescenze. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente ed hanno ricondotto il giovane a più miti consigli. Nell’accaduto, squallido nel suo svolgimento, Luca Tramini del Movimento Cinque Stelle, chiede che il fenomeno non venga sottovalutato e si metta in piedi una iniziativa in tal senso. “Qualche anno fa venne approvato all'unanimità l’idea di un progetto che attraverso il coinvolgimento dell'eccellenza dell'Università in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza avrebbe fornito soluzioni utili a frenare fenomeni come quelli che hanno toccato il nostro territorio. Basti ricordare i graffiti al Ponte d'Augusto, il danneggiamento della chiesa di San Girolamo, le oscenità disegnate sui muri del centro storico ed altri gesti come quello di oggi. Sono piccole cose che, come nella teoria della finestra rotta, vanno riparate il prima possibile. Proviamo questa volta a reagire di testa e non di pancia, attraverso soluzioni concrete. Noi le nostre le abbiamo già messe sul tavolo, adesso mettiamole in pratica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA