Narni: un giovane narnese, Shiddarta Garbini, cade da 100 metri mentre posava una rete paramassi.

E’ morto sul colpo dopo un volo di oltre cento metri: così è terminata la giovane vita di Shiddarta Garbini, un narnese che stava lavorando per la posa delle rete paramassi lungo l’A22 quella del Brennero, nei pressi di Campodazzo. L’episodio è avvenuto per cause che al momento sono all’accertamento della procura di Bolzano che procederà pure alla autopsia. Il giovane Shiddarta era molto conosciuto a Narni e da non molto tempo, si era applicato a questo tipo particolare di lavoro, peraltro molto pericoloso, dopo aver cercato fortuna con il mestiere di operaio edile. Era il figlio di Maurizio, anch’esso molto conosciuto a Narni. Ultimo aggiornamento: 20:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA