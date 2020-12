Narni. Un calendario particolare per il 2021: le personalità cittadine entrano nel mondo dei fumetti.

Ci ha pensato a lungo Mauro Laurenti, disegnatore della “Scuderia Bonelli” prima di fare il “suo” calendario per il prossimo anno, scherzando e coinvolgendo i personaggi narnesi. Lui, Laurenti è partito con l’idea che il prossimo anno, il 2021, dovrà per forza essere un anno diverso e partire con il piede dell’allegria, avrebbe aiutato. L’idea è ovviamente quello del calendario Pirelli solo che invece di bellissime donne compaiono personaggi narnesi. Ed ecco, che con il suo tocco magico, in prima pagina ha posizionato Obelix, con le sue forme rotondette, mettendogli la testa, però, di Francesco De Rebotti, il sindaco. Ogni personaggio dei dodici che sono stati scelti, ne rappresenta un altro della fantasia, meglio dei fumetti, e così Mandrake ha le sembianza di Lorenzo Lucarelli ed il suo assistente di Claudio Ricci. Bruno Aramini, custode di Teatro, impersona nell’anno Archimede Pitagorico, Giuseppe Fortunati invece, Pico de Paperis. Ambra Bianconi è stata selezionata per Wonderwoman, mentre Cinzia Cotini è la sudamericana Mafalda. Mauro Pacelli, il decano dei giornalisti narnesi, interpreta il Joker, mentre Marco Matticari, Arsenio Lupin, e don Sergio, il parroco, Dylan Dog, che è anche il cavallo di battaglia del disegnatore Laurenti. Il calendario è già in vendita nelle edicole e nelle librerie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA