Narni, due uffici postali del territorio comunale riaprono

Tornano a funzionare gli uffici postali di Schifanoia e Capitone dopo una prolungata chiusura: si ritorna così ad una normalità in quel “circuito” sia postale che finanziario, che aveva appesantito, inevitabilmente quelli più grandi come a Narni e a Narni Scalo. Da lunedì prossimo intanto ripartirà l’Ufficio di Schifanoia, che “raccoglie” una vastissima zona a sud della Regione, mentre ci sarà da aspettare solo un mese per vedere riaperte le serrande dell’Ufficio postale di Capitone. In entrambi i casi gli uffici servivano per lo più una utenza di persone anziane e quindi la notizia che ha comunicato il sindaco Francesco De Rebotti ha avuto un grande riscontro in quelle comunità. La chiusura era avvenuta nei momenti più cupi del lockdown della scorsa primavera, quando la funzionalità del circuito postale si era ridotta agli uffici più rappresentativi nel territorio. Le richieste dei cittadini affinchè tutto tornasse alla funzionalità usuale erano state tante prontamente riprese dal sindaco. Ed ora anche dalla Poste

