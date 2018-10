NARNI Un chilo e mezzo marijuana, frutto della coltivazione casalinga, e una ventina di grammi di hascisc (un panetto) è stato sequestrato ad un ventenne di origine boliviana, ma residente a Narni, arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere sia spacciatore sia produttore degli stupefacenti. Nell'appartamento del giovane i militari hanno infatti trovato una piccola serra, con lampade Uv, essiccatore e un trita erba di tipo industriale. Scoperto anche tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi, mentre la droga, conservata in barattoli in vetro, è risultata pronta per lo spaccio. Sotto sequestro sono finiti anche più di mille in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio del ventenne. © RIPRODUZIONE RISERVATA