Narni: tragedia al ponte d’Augusto. Una giovane donna si getta nel vuoto.

Ancora una tragedia sul Ponte d’Augusto, ancora una tragedia della malattia e della disperazione: una signora di Amelia s’è buttata stamattina, alle sette e mezzo, quando la zona era piena di traffico e di gente. Lascia un marito e una figlia.

Il volo, una cinquantina di metri non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati in maniera sollecita ma non c'era assolutamente niente da fare. Le indagini sono in mano al maresciallo dei carabinieri di Narni Fausto Tartamelli. E' la seconda volta che quel ponte viene usato per insane gesta come quella di stamattina, anche perchè è complicato accedervi. La prima volta s'era verificata lo scorso Natale con una commerciante narnese. Ora si pensa di installare nuove protezioni per evitarne l'accesso.