Narni tappa di Umbria GreenFestival. Ospiti Corrado Augias e Michele Mirabella.

“Il concetto di sostenibilità ambientale va esteso a vari settori del nostro territorio, in particolare all’economia, al turismo e alla mobilità”. Lo afferma l’assessore all’ambiente, Alfonso Morelli, nell’annunciare che quest’anno Narni sarà una delle tappe principali dell’Umbria GreenFestival. “E’ un appuntamento di livello nazionale importante per la divulgazione scientifica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile – spiega l’assessore – noi siamo orgogliosi che sia stata scelta anche la nostra città perché da anni guidiamo la politica di governo tenendo ferma la barra sull’affermare i principi dello sviluppo sostenibile in tutte le sue declinazioni”.Il festival si svolgerà sino al 7 ottobre e per Narni sono previsti vari incontri:Venerdì 5 Ottobre - Teatro Manini ore 09.00 Seminario: Aspetti Tecnici e Concettuali dellaLegislazione a Tema AmbientaleModera Andrea Cortellessa.Intervengono: Giuseppe Chianella, Simone Monotti, Andrea Sconocchia, Ferruccio Della Fina,Michael Jakob, Paolo D’Angelo e Matteo MeschiariSono previsti crediti formativi per Ordini di Ingegneri e Architetti, Collegio dei GeometriVenerdì 5 Ottobre – Biblioteca Diocesana 18.00 Presentazione del libro: I guerrieri dell’arcobaleno in Italia, Edizioni Minerva;Intervengono Ivan Novelli, curatore del volume eGiuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace ItaliaSabato 6 Ottobre – Biblioteca Diocesana 18.30Valerio Rossi Albertini: dialogo/intervista sull’economia circolare, mobilità sostenibile, cambiamenti climatici.Con Lorenzo Grighi.Sabato 6 Ottobre – Auditorium San Domenico 21.00Corrado Augias : Come abitare un mondo che cambiaDomenica 7 Ottobre – Piazza dei Priori 9.30Raduno interregionale della mobilità elettricaDomenica 7 Ottobre – Sala del Camino Museo Eroli 10.00Tavola rotonda: Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio – Il valore della lentezza, della qualità e dell’identità per il turismo del futuro.Con Alfonso Morelli, Alfredo Graziani, Viviana Calzati, Valerio Rossi Albertini, Sebastiano Venneri, Paolo Martini, Massimiliano Braghin, Giuseppe Pugliese, Salvatore Perna.Domenica 7 Ottobre – Piazza dei Priori 12.00ECO-TOUR Carovana Elettrica alla scoperta del TerritorioDomenica 7 Ottobre – Luogo per le arti – La Stanza a partire dalle ore 15.00Inaugurazione del terzo capitolo del progetto: «Fatti di terra» prodotto dalla Stanza;Installazione multimediale di Claudio Pieroni «Non sono venuto al mondo per»; film d'arte «Spirit Level» di Marco G.Ferrari (presentato per la prima volta in Europa proprio alla Stanza) e alcune opere di fango su tela di Enrico Partengo.A partire dalle 15.30 - lettura poetica di: Maria Grazia Calandrone, Claudio Damiani, Matteo Meschiari, Laura Pugno, Beppe Sebaste e Silvia Tripodi con le musiche di Enrico Ghelardi. Coordina Andrea Cortellessa.Domenica 7 Ottobre – Biblioteca Diocesana 17.00Aboca presenta: Lenti e Felici (come una lumaca)Con Michele Mirabella e Alan Wayne Berti.