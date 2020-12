Narni, sparisce da casa: trovata vicino al Ponte Nuovo

E’ stata trovata in buone condizioni la donna cinquantaduenne di Sangemini che si era pensato in un primo momento si fosse lanciata dal Ponte Nuovo, lungo la Tiberina, sotto Narni. Una telefonata dei familiari ai carabinieri di Narni Scalo aveva fatto scattare l’allarme dopo che era stata trovata la sua auto, in moto, lungo la Tiberina, appunto. I Vigili del Fuoco i carabinieri, la protezione civile la polizia locale di Narni si sono affollati lungo i due ponti dai quali si sarebbe potuto compiere l’insano gesto. Ma del corpo nessuna traccia. I vigili, per non tralasciare nessuna ipotesi avevano iniziato a pensare di prendere l’hovercraft per passare lungo la via d’acqua dal momento che era molto bassa di livello. Pochi minuti dopo la scoperta che la donna era stata trovata che vagava lungo l’argine del fiume, senza meta ma in buone condizioni. Sono stati immediatamente informati i suoi familiari del lieto fine, che l’hanno potuto riabbracciare nella caserma di Narni Scalo.

