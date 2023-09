Narni Sport Night. I campioni in piazza, show acrobatico in Mtb e nel 2024 i Paralympic Games

Lo show acrobatico in Mtb, l'esplorazione speleologica alla Grotta dei Grilli e ancora mercatini, stand gastronomici e una maxi torta per festeggiare la decima edizione. A Narni Sport Night sabato 30 settembre saranno protagoniste soprattutto le 70 associazioni sportive che si presenteranno a visitatori e curiosi. La manifestazione è stata presentata al Coni Point di Terni dall'assessora allo Sport e vicesindaca di Narni, Alessia Quondam, l'assessore al Commercio Marco Mercuri e il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli.

Tra le discipline sportive rappresentate particolare rilievo avrannno gli sport acrobatici con lo show dedicato al Free Style della mountain bike su una rampa alta 3 metri.

Taglio del nastro alle 20 nella zona di via Tuderte all'altezza del bivio per la stazione ferroviaria. Da lì si snoderà la parata fino ad arrivare al palco centrale. Il Gruppo Speleologico Utec Narni organizza un'esplorazione alla Grotta dei Grilli, situata lungo le suggestive Gole del Nera. Un'esperienza di avventura accessibile a tutte le età, sia agli adulti che ai bambini dai 6 anni in su. L'appuntamento è fissato per le ore 18 presso il casotto delle Gole del Nera.

Mercatini, stand gastronomici e angoli musicali accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tantissime discipline sportive. Tra le iniziative pensate per celebrare il decimo anno anche una maxi torta alla quale lavoreranno tre pasticcerie della città. Una manifestazione ormai rodata con una formula che piace anche ai commercianti e anche per questa edizione si attende un grande afflusso di pubblico. Negli anni passati si sono contati fino a 15 mila visitatori con un turnover di circa 5 mila presenze anche per ragioni di sicurezza. Più di 80 persone impegnate su questo fronte, Prociv compresa mentre ammonta a circa 20 mila euro la cifra stanziata per l'evento. Narni, dopo Amelia e Terni, è la terza città della provincia che celebra lo sport.

«Sarà un compleanno scoppiettante e spettacolare - ha detto Alessia Quondam - la macchina organizzativa si è già messa in moto e abbiamo già avuto dei contatti, oltre che con le associazioni sportive, anche con gruppi di musica e, più avanti, con i commercianti. Il format sarà sempre lo stesso, cercando di promuovere le associazioni del territorio non solo di Narni ma anche di Terni e provincia. Ma lo sport non è solo movimento e salute, è anche socialità, solidarietà, stimolo, spirito di squadra e senso di appartenenza. Non da ultimo inclusione». Con queste parole l'assessora e vicesindaca ha annunciato i Narni Paralympic Games che si terranno nel giugno 2024 e avranno come partner la Fondazione Carit, il Panathlon Club, l'Istituto Gandhi e l'Asd Avis Narni.