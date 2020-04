NARNI Inventarsi come far fronte alla pandemia, ogni giorno, perchè ogni giorno ci sono problemi nuovi e, anche, fasi diverse da affrontare. Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, sta seguendo i positivi del suo comune, sei, che è riuscito a contenere e che in parte sono già guariti e sta completando la distribuzione delle mascherine (cucite da alcuni atelier della zona, quindi a chilometro zero) nelle farmacie, alle poste, agli anziani che va a incontrare davanti ai negozi che già pensa alla fase due, quella in cui un maggior numero di esercizi commerciali riaprirà. E guarda ancora più in là, quando a settembre dovrebbe ripartire l'università e dovrebbero tornare i tanti studenti universitari che animano il cuore di Narni. «L'Università e la Regione dovrebbero dare un segnale a tutti gli studenti, in particolare ai fuori sede. Hanno pagato una tassa universitaria, senza poter usufruire di tutti i servizi, stanno pagando affitti. Alcuni sono restati qui, soli, per tutelare la loro salute perchè vengono dal Nord. Un segnale loro va dato. A settembre io li voglio ritrovare tutti». Se questo è un tema su cui lavorare per essere pronti a settembre, il prossimo step da affrontare, nel giro di un paio di settimane, è la probabile riapertura dei negozi e di altri esercizi commerciali. «Intanto abbiamo distribuito le mascherine a fascia nei negozi già aperti, in modo che, chi non ne è dotato, può prenderle gratuitamente per entrare. Sono quelle che ci ha fornito la Protezione civile, e in questo modo facciamo un servizio sia al cliente sia al commerciante. Accanto a queste, che sono usa e getta stiamo distribuendo quelle di tipo chirurgico, soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza, come le farmacie e le Poste». In questo modo «è possibile anche fare le multe, perchè non metterla diventa una scelta». Le Ffp3, le mascherine col filtro «quelle io le lascerei ai sanitari. Perchè non tutti dobbiamo proteggerci allo stesso modo: non a caso sono morti più di cento medici». Un altro problema da affrontare sarà al riapertura del mercato ambulante: «Quello che dobbiamo costruire è un codice comportamentale, in modo che le cose si possano fare in sicurezza». Ma tanti altri problemi restano in sospeso, a cominciare dalle manifestazioni, che per tutta l'estate Narni ospita. La Corsa all'Anello è già stata spostata ma festival ed eventi sono in bilico. «Dobbiamo trovare delle soluzioni sostenibili, non tutto si potrà fare», spiega De Rebotti. «E se anche si farà, la gente verrà oppure sarà psicologicamente frenata?», si chiede. Il futuro è ancora costellato da tanti punti interrogativi.

Ultimo aggiornamento: 16:07

