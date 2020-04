Narni, si avvera un sogno: tra tre settimane inaugurazione del canile municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora qualche giorno prima della inaugurazione del nuovo canile comunale di Narni: già scelto pure il nome, Parco Rifugio san Crispino, dalla zona sulla Marattana dove è stato costruito. Il progetto è durato oggettivamente tanto, una ventina d’anni, ma grazie alla spinta dell’assessore Silvia Tiberti tutti gli ostacoli sono stati superati: dopo il momento dell’inaugurazione un mezzo dell’Enpa farà la spola tra la Pensione di Schifanoia, dove ora sono ospitati i cani, e la nuova struttura per completare il trasloco degli animali. La gestione sarà assicurata in un primo momento dal comune in modo semidiretto, magari appoggiandosi alla ex Asit per poi dare vita ad una società tra gli enti locali. Lo spiega bene la dirigente Lorella Sepi che di Tiberti è il braccio destro: “Intanto il prezzo giornaliero di pensione scenderà da 3 euro a 2,30. Sembra poco ma nell’arco dell’anno, sommando tutti gli animali si arrivano a cifre importanti. Tra l’altro tutto è nuovissimo ed all’interno vi sarà un presidio della Asl, per un controllo generale dato che entrambe le strutture sono pubbliche. I dipendenti saranno, chi lo vorrà, ovviamente, quelli del canile di Schifanoia i quali transiteranno all’inizio in una cooperativa sociale pronti a trovare soluzioni più adeguate e più rispondenti al livello ed alla funzione. Ma d’altra parte tutti noi stiamo iniziando ora: sino ad adesso abbiamo solo pagato”. Alla fine la spesa del comune sarà di quasi trecentomila euro, attingendo anche a dei fondi regionali che erano appostati da moltissimi anni.Anche l’assessora Tiberti è molto soddisfatta: “Beh, è la proprio la fine di un problema. Il nostro vuole essere un riferimento pure per gli altri comuni, insieme ai quali potremo risparmiare ed avere una gestione aperta e socialmente all’avanguardia, con una interazione della popolazione, dei disabili, di coloro che hanno a cuore gli animali”.Avrà un compito anche l’Enpa, che si occuperà degli affidi ed adozioni senza entrare però nella gestione.