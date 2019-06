Narni: settantacinque anni fa l’incontro a Narni tra i Lothians scozzesi ed Evelina Binnella. Il regalo fu una bandiera: è tra i cimeli del museo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermarono il carro improvvisamente: i giovani artiglieri dei Lothians stavano attraversando Narni, settantacinque anni, e furono abbagliati dalla bellezza di Evelina Binnella. Si fermarono, come detto e scesero a terra, facendo come si fa in questi casi i ganzi. Era tempo di guerra e l’unico regalo che potevano vantare era una bandiera italiana conquistata il giorno prima a Magliano Sabina, una bella bandiera con lo stemma sabaudo. E per dare ancor più senso all’incontro dato che Evelina non spiccicava una parola di inglese, i carristi scrissero il loro nome, cognome e indirizzo. Evelina strinse la bandiera e la ripose nel suo cassetto dei ricordi. Passarono quaranta anni, tanti, tantissimi. Ed Evelina salì con la bandiera le scale del Comune per regalarla al sindaco di allora, Luciano Costantini. Non fu difficilissimo mettersi in contatto col reggimento ed individuare proprio i carristi del 13 giugno, che, il quindi, due giorni dopo, entrarono anche a Terni. Per farla breve, i contatti si intensificarono e si raggiunse un anno dopo lo sperato incontro. Evelina e tre dei carristi si rincontrarono nello stesso posto. L’incontro fu davvero commovente: i quattro erano ormai anziani, tutti con le loro vite alle spalle ma tutti con il vivo ricordo dell’episodio. Da lì nacque un effimero scambio tra le due comunità, effimero perché una volta deceduti i partecipanti il vincolo si allentò. Rimane la bandiera, esposta al museo, rimangono anche le foto che testimoniano inequivocabilmente l’azione bellica degli scozzesi che riuscirono a liberare prima Narni e due giorni dopo pure Terni.