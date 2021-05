Narni, scontro fra due auto al bivio di Amelia: danni e paura

NARNI - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio a Narni scalo. Due automobili, intorno alle 18, si sono scontrate al bivio per Amelia, all'altezza dell'imbocco della SR 205 Amerina in una dei punti più trafficati e pericolosi dell'intero territorio fra centro storico e scalo. Ad avere la peggio uno dei due auotmobiiosti che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 senza però dover poi essere trasportato all'ospedale per eventuali accertamenti. L'automobilista è infatti apparso in buone condizioni anche se sotto chock. Illeso e senza particolari problemi invece il conducente dell'altra vettura. Ad avere la peggio sicurmente sono state le due autovetture uiscite semi distrutte dallo scontro, soprattutto nelle parti anteriori. Numerosi i rottami sparsi lungo la carreggiata anche a distanza di alcuni metri dal punto dell'impatto. A causare l'incidente potrebbe aver contribuito la piogga che poco prima delle 18 era caduta copiosa sulla città rendendo l'asfalto viscido. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione dello scalo, una pattuglia della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Poblemi per il traffico veicolare, piuttosto consistente a quell'ora e che ha subito un'ulteriore rallentamento oltre a quello determinato dal numero delle vetture e dalla ridotta velocità a causa del maltempo.

