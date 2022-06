Narni Scalo, muore mentre balla a una festa in parrocchia: addio a un ternano di 79 anni

NARNI L'ultimo ballo. Malore in pista, morto un uomo di 79 anni. Un dramma consumato in pochi attimi. E' finita così per un ternano che ieri sera alla parrocchia di Sant’Antonio a Narni Scalo, stava partecipando ai festeggiamenti in onore del santo omonimo. Erano passate da poco le 23 quando l'anziano, arrivato da Terni per passare una serata in compagnia di amici, durante un giro di danza si è improvvisamente accasciato a terra accusando un malore.

Inutili i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amelia che hanno effettuato i rilievi del caso.

Una tragica fatalità che non gli ha lasciato scampo. Il corpo dell'uomo, è stato già riconsegnato alla famiglia per celebrare le esequie.