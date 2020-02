Narni Scalo: gran botto nella notte dentro la Conad. I ladri però trovano la cassaforte vuota

Le casseforti di Via Tuderte sono armai prese di mira dai ladri in maniera ricorrente: nella notte scorsa alla Conad di Narni Scalo grande esplosione con un gas dentro la Conad, rumore che ha svegliato tutto il quartiere. Luci accese solo per vedere la precipitosa fuga dei ladri scornatissimi perchè non avevano trovato nemmeno il becco di un quattrino. E’ la seconda volta che la Conad viene interessata a furti del genere e la ricorrenza aveva fatto prendere provvedimenti utili ai gestori del grande supermarket. Ora i carabinieri stanno valutando le immagini delle telecamere di sorveglianza anche se escludono quasi certamente un intervento della mala locale, che a volte si era pure interessata dei bancomat che si trovano in bellavista lungo la Via principale. © RIPRODUZIONE RISERVATA