Narni Scalo, frontale fra ambulanza e un'auto. Tutti in ospedale

Frontale su via Tuderte. A scontrarsi un Mercedes e un'ambulanza che in quel momento era su strada per un intervento. L'incidente è avvenuto all'altezza del centro commerciale, sul bivio di ingresso.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'ambulanza stava marciando verso l'imbocco della superstrada mentre la vettura avrebbe svoltato all'improvviso. Nello schianto i sanitari hanno riportato traumi cranici e facciali, mentre la donna alla guida dell'auto un politrauma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato tutti in ospedale per le cure del caso.