Narni Scalo, arriva il Fermenti Fest, una serata dedicata alla musica

NARNI Tra gli eventi di fine estate, per chi ama trascorrere gli ultimi giorni prima dell’inizio della scuola fuori città, Narni propone il Fermenti Fest, organizzato dall’Arci Comitato Provinciale di Terni, che propone intrattenimento per grandi e piccini. La data da segnare è il 10 settembre: si inizia alle 17:30, con l’animazione per i bambini, mentre prima della serie di concerti, alle 18 si svolgerà una conferenza dal titolo «Oh my GenZ», sul tema della comunicazione social. Ad esibirsi sul palco saranno invece diversi personaggi: in apertura c’è in cartellone il concerto di Rosewood, un progetto di Giordano Conti, alle 19:30; seguono i Melancholia, che spaziano tra cantautorato e elettronica, conosciuti grazie all’esperienza di X Factor 2020, alle 20:30; dalle ore 22, invece, è il momento dei Karma B, un duo attivo nella difesa dei diritti lgbtq.

Il festival si tiene al parco dei Pini di Narni Scalo, è a ingresso gratuito ed è stato pensato anche con stand di street food, dj set e un’area bimbi.