CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NARNI Vince Sandro Rubini la gara più prestigiosa della Corsa delle carrette di Narni, quella della monoposto, dove conta solo l'abilità del conduttore. E la vince sorprendentemente contro Gianni Marchegiani, che nonostante i suoi settanta anni, è riuscito ad arrivare in finale prima di perdere nettamente. Al terzo posto Giancarlo Polidori, che porta la sua passione per le carrette da Torri in Sabina. C'è stata anche la gara della biposto, con uno spingitore, e lì hanno vinto i fratelli Fabio e...