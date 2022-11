Giovedì 17 Novembre 2022, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 09:00

NARNI Lo scatolificio è salvo. Torna il sereno all'orizzonte dei quarantasette dipendenti di Alliabox, l'azienda narnese acquisita da Sifa Spa durante la fase di concordato. Dopo le burrascose vicende che avevano travolto una delle realtà imprenditoriali più antiche del territorio, finalmente istituzioni, sindacati e tante famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. Nessun fermo produttivo, solo un passaggio di consegne e di insegne. Una svolta che segna la fine di un incubo per i dipendenti dell'azienda narnese specializzata nella produzione di cartone ondulato, che da tempo si trovavano in cassa integrazione a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa la proprietà. «Siamo contenti dell'epilogo che ha preso la vicenda -ha detto il sindaco Lorenzo Lucarelli- soprattutto in un momento storico economico come questo. Ovviamente avremo degli incontri con i vertici aziendali per conoscere i piani industriali per lo stabilimento e l'indotto sul territorio». Un lieto fine che era stato annunciato già lo scorso 29 settembre, a valle dell'incontro fra gli amministratori comunali, i vertici aziendali rappresentati da Angelo Rodolfi e le rappresentanze sindacali unitarie, Slc Cgil. All'epoca si era parlato soltanto di proposta d'acquisto da parte di una multinazionale del settore. Oggi, la notizia che sarà Sifa spa a prendere le redini della produzione, fa sperare per il futuro. Si tratta infatti di un'azienda in forte espansione che, come specifica nella sua mission, ha fatto della sostenibilità una vera e propria filosofia aziendale. Un recente passato, quello di Alliabox, travagliato da problemi economici. Già nel 2013 l'allora Ondulato Umbro aveva dovuto cedere il passo alla Alliabox Italia che a sua volta aveva ingaggiato una durissima trattativa con i sindacati costata quindici posti di lavoro su sessantacinque. Successivamente, a fronte di commesse anche importanti, sembrava che la produzione potesse riprendere il largo e tornare ai tempi d'oro. Ma qualcosa non ha funzionato tanto che nel giro di pochi anni l'azienda si è ritrovata di nuovo in cattive acque, al centro di una vertenza che ha messo a rischio decine di dipendenti. Oggi l'annuncio che il vento è cambiato.