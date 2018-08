Narni: una sala del Teatro Comunale intitolata al grande tenore narnese Alvinio Misciano.

di Marcello Guerrieri

NARNI Una sala le sarà intitolata domenica prossima: Alvinio Misciano, grande e prestigioso personaggio di origini narnese, avrà finalmente un riconoscimento ufficiale dalla sua città per aver rappresentato una storia musicale importante e per questo l’assessore Lorenzo Lucarelli, parlando del grande tenore ha invitato tutti alla cerimonia di intitolazione della sala bar del teatro Manini di Via Garibaldi. “Ho aderito e sostenuto sin da subito l’iniziativa del gruppo della “Repubblica di Narni” che ha lanciato la proposta – afferma ancora Lucarelli – per costruire qualcosa di stabile e duraturo che ricordi l’importanza di Misciano e il ruolo che la musica ha avuto nella storia della città”. Gli anni Sessanta e Settanta furono i più attivi per Alvinio Miciano: dopo aver cantato a Genova, Brescia, Spoleto, Atene e Firenze, fu scritturato presso il Théâtre des Champs -Élysées a Parigi. Interprete preferito da Strehler per le sue regie liriche, fu attivo in un ampio repertorio di opere, soprattutto del periodo settecentesco. Negli stessi anni sessanta conobbe un giovane e ancora sconosciuto Luciano Pavarotti che lo ha sempre considerato il suo maestro.

