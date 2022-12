Narni, risanamento della qualità dell'aria. In arrivo nuovi fondi per la lotta alle polveri sottili

NARNI Firmato l'accordo di programma integrativo fra Regione Umbria e Ministero dell'Ambiente.

Una delibera che prevede lo stanziamento di 25milioni di euro, sui 170milioni in tutta Italia, destinati all’Umbria, che si vanno a sommare ai 4milioni di euro già stanziati nel 2018, per l’attuazione di particolari misure volte al risanamento dell’aria, che riguarderanno essenzialmente la zona della Conca Ternana, sottoposta a procedura di infrazione UE per il superamento delle concentrazioni di Pm10 in atmosfera.

Fra le misure principali previste, quelle che mirano a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento domestico e che prevedono contributi all’acquisto di veicolo elettrici, azioni di promozione della mobilità ciclopedonale, potenziamento delle reti ciclopedonali, contributi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa con sistemi ad alta efficienza e basse emissioni, interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

L’accordo prevede inoltre la realizzazione di importanti studi epidemiologici, campagne di comunicazione per informare sulle problematiche della qualità dell’aria e a sostegno delle modifiche dei comportamenti dei cittadini, a partire da momenti di sensibilizzazione ai giovani. Proprio a loro, si è rivolta la presentazione di “Io e i Green Heroes” il libro scritto da Alessandro Gassmann con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club, associazione no profit impegnata da 30 anni nel contrasto al cambiamento climatico, in cui si raccontano le buone pratiche da poter attuare affinchè le scelte di ogni giorno siano rispettose dell’ambiente.

Un progetto, quello di #GreenHeroes, che da voce a tutte le donne e gli uomini che hanno scommesso sulla sostenibilità in modo radicale e vincente, rendendosi protagonisti di economie generative, innovative, inclusive, solidali.