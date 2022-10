Narni, riapre lo sportello Inps nel palazzo del Beata Lucia

NARNI L'ufficio Inps riapre i battenti. Dopo molti mesi di chiusura, lunedì prossimo lo sportello torna in servizio. Una nuova sede, in piazza Galeotto Marzio, in pieno centro storico, che ogni lunedì, per cominciare, dalle 8,30 alle 12,30 sarà a disposizione dei cittadini. Lo annuncia il Comune che ha stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito con l’azienda pubblica di servizi alla persona Beata Lucia che metterà a disposizione alcuni locali da adibire a sede. «Sono molto soddisfatto per l’esito positivo di questa vicenda che consente ai cittadini di usufruire di nuovo di un servizio molto importante - dichiara il sindaco Lorenzo Lucarelli - all’Inps si potranno ottenere prestazioni di protezione sociale che vanno dalle forme di sostegno economico alle situazioni di invalidità e disabilità, fino ai congedi ed ovviamente alle pensioni».