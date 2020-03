Narni, registrato il quarto caso di infezione

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarto caso di infezione da coronavirus registrato a Narni, ancora una donna, non giovanissima, ad aumentare i contagiati nel territorio cittadino. Il sindaco Francesco De Rebotti, nei suoi continui e seguitissimi collegamenti su facebook, l’ha comunicato direttamente, spiegando che la persona contagiata era già in “isolamento contumaciale” da qualche giorno per le sue non perfette condizioni di salute, che adesso si mantengono in maniera stazionaria senza evidenti preoccupazioni. La donna anziana si aggiunge alle altre tre, che si erano appalesate nei giorni precedenti, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, abitando sotto lo stesso tetto. Nessuna delle. Per ciascuna di loro si è approfondito sulle persone avvicinate nei giorni scorsi, e così per qualche decina di persone è scattato un isolamento fiduciario senza coattività., provvedimento che è toccato pure al percorso de Le Gole del Nera che era stato “usato” sino all’altro giorno dai podisti e ciclisti per una sgambata