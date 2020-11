NARNI Il titolare è ancora in osservazione per controllare gli esiti della brutale aggressione di ieri sera, a calci e pugni, avvenuta prima della chiusura del distributore Enerpetroli della Erg di Bivio di Beardozzo di Narni. L’esercizio stamattina è però regolarmente aperto dalla compagna del signor Tacchetti, tanto per ricominciare la vita normale. Ma lo shock però è stato tantissimo: la banda di aggressori, la cui parlata non ha fornito precise indicazioni, ha assaltato il quarantacinquenne che già immaginava di andare a casa alla fine del turno: gli hanno intimato di consegnare il ricavato del pomeriggio in maniera decisa. E nonostante che il Tacchetti avesse già depositato nelle loro mani l’intero incasso almeno tre banditi hanno iniziato a scatenare una violenza del tutto gratuita: ferite al volto, alle braccia, al ventre, come accade in pestaggi del genere. Il soccorso del 118 è stato chiamato da chi abita nei paraggi del distributore. Ad interessarsi della vicenda, inusuale per Narni, mai era avvenuta un’aggressione e rarissime pure le rapine, ci sono ora i carabinieri della stazione di Narni insieme alla tenenza di Amelia. Il bottino è di curca 2500 euro.

Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA