Narni, il raddoppio della Alcantara è una realtà. Oggi il via

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

narni Le macchine erano prontissime per partire, per iniziare a produrre la pregiatissima alcantara. Erano ferme perché tutto il gotha della Toray, la proprietaria dell’Alcantara, a cominciare dal ceo Akihiro Nikkaku, era presente a Nera Montoro, a vedere questa fabbrica che sforna delle uova d’oro tutti gli anni. E sempre più grandi, dell’ordine, è la previsione, di cinquanta milioni di utile. Il regista dell’intera operazione è stato Andrea Boragno, il direttore ed amministratore delegato, che ha fatto “sfilare” proprietà, politici, Caiuscia Marini e Francesco De Rebotti, in testa insieme a Prefetto, Questore, Vescovo. Ed anche all’ambasciatore plenipotenziario giapponese in Italia, Keiichi Katakami, anche questo un segno dell’importanza della collaborazione tra le due nazioni e dello stabilimento narnese. Da ieri, insomma la fabbrica è cresciuta di un buon venti per cento, che diventerà il sessanta per cento man mano che tutti gli investimenti entreranno a regime. Intanto nel sito di Nera Montoro vi sono settanta dipendenti in più con “l’obiettivo – ha detto Andrea Boragno – di arrivare entro il 2023 ad ottocento lavoratori, che comprenderanno operai, ricercatori, processisti, tecnici specialisti in sostenibilità, sicurezza e ambiente, qualità, recupero energetico, economia circolare”. Una cerimonia veloce dal perfetto stile giapponese, con tutti i presenti del palco a tagliare il nastro e poi a spingere il bottone che ha fatto partire, dopo qualche secondo di apprensione il sistema complesso delle macchine. Con i lavoratori perfettamente inquadrati così come i responsabili delle società terze che hanno operato all’interno della fabbrica per realizzare i nuovi impianti.E’ stata comunque una giornata serena, di festa. Catiuscia Marini ha affermato. “Mi fa molto piacere tornare qui dopo aver posto la prima pietra a vedere lo sviluppo degli investimenti programmati”. Ed ha ricordato che quando un anno e mezzo fa Andrea Boragno l’aveva chiamata per telefono, aveva temuto una qualche difficoltà della fabbrica. Boragno ha anche detto che le imprese appaltatrici si sono dimostrate assolutamente affidabili, sottolineando che sono praticamente tutte della zona, e che le operazioni sono state terminate un mese e mezzo prima di quanto fissato nel cronoprogramma.