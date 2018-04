NARNI Intorno alle ore 11:40 di oggi, a Narni nella zona Testaccio, una ditta che lavorava sulla sede stradale non per conto di Enel ha tranciato un cavo interrato sulla linea interrata che fornisce elettricità a un gruppo di utenze dell’area.

Il fatto ha provocato un disservizio elettrica per le utenze servite dal tratto di linea danneggiata. I tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal Centro Operativo che ha eseguito manovre in telecomando, hanno ridotto l’area di interruzione isolando il pezzo di cavo interessato dal danno. Sono in corso le operazioni di riparazione definitiva che si concluderanno nel primo pomeriggio.

«E-Distribuzione si scusa per il disagio e ricorda di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi, che purtroppo nell’ultimo periodo nella stessa area del Testaccio è già avvenuto altre volte».





Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA