Narni, qualità di acqua e aria e risparmio cibo: arrivano le app per il cellulare

Una serie di app per cellulare a disposizione di tutti per sprecare meno cibo e per conoscere la qualità di acqua e aria. Sono quelle messe a disposizione dei cittadini da parte dell’assessorato all’ambiente del Comune di Narni, guidato dall’assessore Alfonso Morelli, e che saranno illustrate sabato prossimo con una iniziativa alle 9 al Digipass di Palazzo dei Priori. L’iniziativa si chiama “L’acqua che bevo, l’aria che respiro, il cibo che non spreco” ed è promossa dall’assessorato all’ambiente che ha voluto organizzare una presentazione pubblica degli strumenti digitali a disposizione di tutti.Durante la mattina saranno in particolare illustrate le app innovative il cui scopo è la lotta allo spreco alimentare, la conoscenza della qualità dell'aria che respiriamo e dell'acqua pubblica che beviamo. Nello specifico si tratta di “Regusto”, “Airselfie” e “Lacquachebevo”. Interverranno i responsabili e gli ideatori di questi servizi di Arpa, Auri, Sii, e gli ideatori della piattaforma “Regusto” contro lo spreco alimentare.