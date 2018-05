Narni. I priori della Corsa all'Anello chiedono parità di trattamento con Gubbio

di Marcello Guerrieri

NARNI Parlano insieme i tre priori dei terzieri della Corsa all’Anello di Narni. E parlano una volta conclusa la festa, con un bilancio positivo rispetto alla sicurezza, stringente. Forse anche troppo. Dice Cesare Antonini di Mezule: “Tanto per dire: per uno spettacolo al pozzo della Comunità abbiamo dovuto chiamare, a pagamento, quattro steward, dargli da mangiare, blindare la piazza: gli spettatori erano ottanta”. Uno stress che è aumentato quando hanno visto quello che è accaduto a Gubbio, dove le norme di sicurezza sembrano non essere state applicate: “Certamente non le nostre, altrimenti i Ceri non si sarebbero nemmeno mossi”. Narni comunque ha passato indenne i venti giorni della festa: "Le forze dell'ordine, con particolare riferimento ai carabinieri, al capitano Raffaele Maurizi e al brigadiere di Narni, Tommaso Panetti, sono state una presenza costante e puntuale ma soprattutto discreta e senz'altro efficace durante i festeggiamenti. Utilissimo il primo incontro organizzato con i contradaioli e gli organizzatori presso la sala consiliare dove siamo stati istruiti su come affrontare le situazioni più critiche. La festa è scivolata via liscia senza particolari problemi di ordine pubblico ed è merito di questa cooperazione". Però la corda si è allungata ed i tre capi della corsa, che quasi mai parlano insieme, divisi da rivalità, ricordano che "quest'anno è stato e sarà ancora molto impegnativo considerando anche la “Rivincita” tra un mese. Noi e i volontari non potremmo sopportare ulteriori carichi di responsabilità, siamo ormai al limite e qualcosa deve cambiare". E cosa? Il piano di sicurezza di sicuro, che essere ancor più calibrato con le reali esigenze della città in quei giorni di festa e di affollamento. Tra i tre terzieri va avanti la collaborazione che ha caratterizzato questi primi mesi ma il clima festaiolo non è passato: ”C’è chi rosica per le sconfitte e chi si lecca le ferite e chi gioisce per le vittorie. La Festa è più viva che mai" concludono i tre "Capi".

