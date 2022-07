Narni, primo Consiglio Comunale. Lucarelli presenta la sua Giunta:«Non esiste una formula perfetta».

Comune di Narni, partita l'amministrazione 2022-2027. Quondam, Mercuri, Tiberti, Rubini, Tramini questa la formazione annunciata ieri nel corso del primo consiglio comunale a guida Lorenzo Lucarelli che governerà il comune per i prossimi cinque anni. Insieme a loro, convalidati i consiglieri comunali (per il Pd Andreina Leonardi, Mirko Zitti, Fabio Svizzeretto, Francesca Agostini e Michele Francioli; per il Psi Claudio Ricci ed Eleonora Fociani; per Lista Lucarelli Sindaco Lorenzo Bonifazi e Michele Favetta; per il M5S Arianna Antonini; gruppo misto Cecilia Cari; per FdI Rebecca Poggiani e Barbara Chiaramonti; per la Lega Gianni Daniele e per Fi Sergio Bruschini) ed eletto Michele Francioli come presidente del consiglio. Fra le principali novità dell'amministrazione Lucarelli una massiccia presenza di quote rose, sette consigliere su una rosa di quindici, e la delega di vicesindaca affidata ad Alessia Quondam Luigi. «Non esiste una formula perfetta per scegliere una giunta -ha detto Lucarelli durante il suo intervento- altrimenti qualunque sindaco la utilizzerebbe. Personalmente ho tenuto conto del voto dei cittadini narnesi e dei rapporti di forza che ne sono scaturiti e ho preso la decisione di nominare assessori i consiglieri eletti rinunciando a competenze esterne. La giunta, di cui mi assumo piena responsabilità, è un mix di esperienza politica e amministrativa e di innovazione. Adesso si tratta di lavorare pancia a terra per portare avanti i punti del programma che rimane il nostro faro». Scelte che non hanno mancato di suscitare perplessità nella minoranza. In particolare, a finire sotto il fuoco incrociato degli ex colleghi dell'opposizione il neo assessore M5S Luca Tramini. «La partita della poltrona - ha detto la consigliera Rebecca Poggiani durante la seduta riferendosi ai trascorsi con il Pd - l'ha vinta ma ha perso quella della lealtà e della coerenza». Insieme a lui sulla graticola anche Alessia Quondam vicesindaca alla sua prima esperienza politica, attesa sul banco di prova. A mettere tutti d'accordo invece l'elezione di Michele Francioli votato sia dalla maggioranza che dall'opposizione che, proprio attraverso Sergio Bruschini ha espresso il rammarico di non vederlo ricoprire incarichi più importanti. Grande escluso di questo mandato Alfonso Morelli che le urne hanno condannato fuori dal consiglio per soli cinque voti. Per giorni il gossip del toto-giunta l'aveva inserito nella rosa dei papabili, ma i fatti hanno smentito. «Ho concluso il mandato da assessore dopo dieci lunghi anni -ha scritto lo stesso Morelli in un lungo post di commiato- un'esperienza unica e stimolante quanto faticosa. Spero veramente di essere riuscito a trasmettere il senso di quello che è stato proposto, in particolare rispetto ai temi a me più cari: le politiche per la sostenibilità che oggi si declinerebbero in giustizia climatica e giustizia sociale. Fortunatamente ho una professione che di questi temi me ne fa occupare ogni giorno [..] sicuramente come sempre si poteva fare di meglio, ma credo di aver lasciato le cose in ordine. Mi sembrava corretto scrivere queste parole solo dopo la composizione del nuovo governo della città».

