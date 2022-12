Narni, nel presepe del Duomo il Bambinello non è ancora arrivato: un gattino prende il suo posto sulla paglia e si ripara dal freddo

NARNI Ospite inatteso nella mangiatoia. Un gattino al posto di Gesù bambino. La "culla" preparata per il bambinello era vuota e ne ha approfittato per fare un sonnellino. Deve aver sentito freddo il piccolo ospite che l'altra sera, sotto una pioggia battente, ha cercato rifugio fra le statue del presepe monumentale del duomo. Il riparo inaspettato e il calore della paglia devono aver convinto il gatto che quello fosse un posto sicuro, tanto da indurlo a schiacciare un pisolino. Così, si è accomodato, acciambellandosi proprio nel giaciglio preparato per accogliere il bambinello la notte di Natale e si è addormentato. A notarlo, qualche passante che, intenerito, gli ha scattato una foto.