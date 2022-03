Narni, presentato il nuovo direttivo dell'Associazione Corsa all'Anello. Riaperte le candidature per la segreteria tecnica.

NARNI Il neo ri-eletto presidente dell'Associazione Corsa all'Anello Federico Montesi ha ufficializzato il direttivo che rimarrà in carica insieme a lui per i prossimi tre anni. Oltre ai tre membri nominati dal Consiglio comunale lo scorso 24 febbraio, Paola Benedetti per la segreteria contabilità e finanza (vicepresidente), Filippo Miliacca per la segreteria infrastrutture e tutela dei cavalli e Sergio Pei per la segreteria logistica, organizzazione e sicurezza, il presidente ha scelto Emiliano Luciani che sarà il responsabile comunicazione e pubbliche relazioni, Cinzia Ratini e Mariacristina Angeli che saranno le responsabili della segreteria coreografica (in ordine responsabile coreografia ambiente, rievocazione e cortei e responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali) e Luka Kenno, segretario amministrativo che, insieme a Paola Benedetti, sarà responsabile di amministrazione e contratti.

APPROFONDIMENTI EVENTI Narni, Federico Montesi rieletto presidente... CULTURA Il premio per il "Miglior Cavaliere d'Italia"... EVENTI Narni, la Corsa all'Anello è una #festaconlatesta....

Per quanto riguarda la segreteria attività equestri, i termini per la presentazione delle candidature sono stati riaperti ieri, 15 marzo, e avranno come termine il 29. I moduli sono scaricabili sul sito ufficiale della Corsa all’Anello. La squadra che sarà nominata, rimarrà in carica per i prossimi tre anni.