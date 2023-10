Narni, comune "Ambasciatore nazionale" per il Parco Rifugio San Crispino

NARNI Comune premiato come "Ambasciatore nazionale" per il progetto del canile rifugio San Crispino.

A ricevere il premio nella sala capitolare del senato, il sindaco Lorenzo Lucarelli.

Si tratta di un riconoscimento, "Ambasciatori Nazionali", assegnato ai cinque comuni ritenuti tra i più encomiabili fra i centoventi già presenti (e già selezionati) dal comitato d’onore, presieduto dal procuratore generale della Corte dei Conti.

Nei giorni scorsi, la notizia che il comune di Narni era già stato riconosciuto "comune di eccellenza", e inserito nel catalogo del progetto editoriale Rde "Comunitaliani & Ambasciatori d’Eccellenza".

A fare la differenza il progettosviluppato per il Parco Rifugio San Crispino.

In particolare l'approccio sociale ed ecologico, già simbolo della lotta al randagismo, non solo sarà incluso nella pubblicazione editoriale di Rde, ma avrà anche la possibilità di essere diffuso con una sorta di "seal of approval" che ne attesta la qualità e l'efficacia.

«Desideriamo ringraziare lo staff del comune - hanno detto il sindaco Lucarelli e l'assessora Tiberti - per lo straordinario lavoro di riqualificazione che ha consentito al Parco Rifugio San Crispino di divenire oggi un esempio di innovazione sociale e di gestione virtuosa del servizio pubblico. Siamo onorati di far parte dei 'Cinque Comuni Ambasciatori di Eccellenza' e ci impegneremo a continuare a diffondere il nostro modello, affinché possa ispirare e beneficiare anche altre comunità in tutto il paese».