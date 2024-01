Narni, parte il corso per formare gli speleologi di domani. Utec e Terre Arnolfe:«Nuova formula»

NARNI Corso di speleologia. Dal 20 gennaio i gruppi speleologici Utec di Narni e Terre Arnolfe di Cesi offrono una formazione approfondita per chi volesse avvicinarsi a questo mondo.

Ci saranno eventi e lezioni approfonditi.

Già dopo la prima lezione gl istudenti saranno proiettati all’interno dell’attività del gruppo speleologico, partecipando ad attività extra formative.

«Questa è una nuova formula - spiegano da Utec e Terre Arnolfe - che ha come obiettivo la creazione di nuovi speleologi che non siano dei semplici pacchi da trasportare in grotta o corsisti per anni, ma che possano contribuire fattivamente alle varie attività che si svolgono all’interno del gruppo, dalla ricerca di superficie, al rilievo e mappatura, fino alla disostruzione per la ricerca di nuove cavità, provando magari l’ebbrezza di posare il piede dove nessun uomo lo ha mai messo prima».