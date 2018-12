© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà se davvero il gruppo che fa capo a Stefano Neri è alla svolta imprenditoriale: fatto sta che oggi una società controllata dal Gruppo Italeaf, la Numanova, specializzata nella produzione di polveri metalliche utilizzate come materia prima nella fabbricazione additiva (o stampa 3D), ha annunciato l’avvio della propria attività industriale nello stabilimento di produzione di Nera Montoro. E’, infatti, in corso di completamento la prima commessa di produzione di polveri in titanio grado 23 per applicazioni speciali nel settore aeronautico e spaziale e per la stampa 3D, che sarà consegnata ad un trader specializzato per la commercializzazione finale.Si tratta di una produzione innovativa che utilizza l’Argon in fusione per gas-atomizzazione, come gas inerte di processo per la produzione e la lavorazione delle polveri metalliche di altissima qualità.Con le prime colate a regime effettuate nello stabilimento di Nera Montoro entra in funzione l'impianto EIGA (Electrode Induction-melting Inert Gas Atomization), che consente un processo avanzato per la produzione di polveri metalliche da leghe di titanio, alluminio, materiali refrattari, ceramici e leghe preziose per applicazioni speciali e Manifattura Additiva.Numanova dispone della più avanzata e robusta tecnologia di gas-atomizzazione per la produzione di polveri metalliche presente oggi sul mercato internazionale, basata (a regime) su 2 impianti con produttività installata fino a 800t/anno. Il processo consiste nella polverizzazione in finissime goccioline di un flusso controllato di metallo fuso, grazie ad un getto di Argon ad alta pressione. Solidificandosi, le goccioline formano una polvere micrometrica altamente sferica. A partire da queste leghe in polvere, dopo un attento e rigoroso processo di vagliatura, certificazione e qualifica del proprio prodotto, Numanova è in grado di fornire al mercato una vasta gamma di polveri metalliche per la fabbricazione additiva di parti con geometrie complesse dotate di nuove funzionalità, ad esempio, per la fabbricazione di protesi nel settore biomedicale, di componenti turbina nel settore aeronautico ed energetico, nell’industria del lusso.