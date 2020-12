Narni: il Parco Donatelli si è rifatto il trucco. Inaugurate le dune di gomma.

NARNI Il Parco Donatelli di Narni Scalo ha finalmente sanato la “ferita” della grande fontana: via, definitivamente, l’idea di una vasca d’acqua, che aveva sempre dato un sacco di problemi ed ecco ora un rivestimento in “gomma morbida”. Si chiameranno le “dune”, per la loro forma caratteristica, che sono già appetite dai bambini più piccoli, che le frequentano appieno anche d’inverno. E’ l’ultimo atto della ristrutturazione dell’area giuochi del parco Donatelli, il più grande della città a ridosso del centro abitato di Narni Scalo. Tra l’altro, per la sua grande estensione, sarà ancor più qualificato e reso disponibile per moltissimi altri interventi, come quello di un percorso per podisti, realmente tabellato e che faccia riferimento ad un circuito più grande ed impegnativo, che possa arrivare sino alle Gole del Nera. Il Parco Donatelli è anche la sede ufficiale del Festival di “Narni, Le vie del Cinema” in estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA