Narni, il panorama si guarda dall'oblò. La porta di vicolo Belvedere finisce su Google Maps

NARNI "Oblò con vista". La porta di vicolo Belvedere finisce su Google Maps. Metti uno dei panorami più suggestivi del comprensorio, una porta in un giardino e un tocco di poesia "E guardo il mondo da un oblò...". Ed è subito febbre da foto. A centinaia caricate su internet, tanto da far diventare il set improvvisato di vicolo Belvedere, uno dei "luoghi da non perdere" di Narni.

Un'installazione nata quasi per caso, a cura dell'associazione Vicolo Belvedere, che qualche tempo fa aveva posizionato in un piccolo giardino della via una porticina di legno bianco con su scritto un verso dalla canzone "Luna" di Gianni Togni.

Un invito, inequivocabile, ad affacciarsi per ammirare il panorama della conca che in tantissimi hanno raccolto. Tanto da attirare l'attenzione di Google Maps che ha inserito la porticina nelle cose da vedere a Narni con il titolo "Oblò con vista".

Oggi, alla luce di tanto interesse, l'associazione ha deciso di ristrutturare la porta creandone una più stabile e resistente alle intemperie. Ovviamente con l'oblò.